Власти Ямала ответили на обращение оленевода к Кобылкину

В пресс-службе губернатора Ямала прокомментировали Накануне.RU обращение оленевода Ейко Сэротэтто к главе арктического региона Дмитрию Кобылкину с требованием ввести из-за падежа оленей режим ЧС в Ямальском районе.

Сезонный падеж возникает почти каждую весну, а март-апрель – самые сложные месяцы, когда появившийся наст осложняет животным доступ к ягелю. В администрации Ямальского района работает комиссия, которая постоянно рассматривает обращения оленеводов, в том числе пострадавших от падежа оленей в тундре в межсезонье. При необходимости им помогают, в том числе и деньгами, говорится в ответе пресс-службы губернатора Ямала на запрос Накануне.RU.

В начале апреля сотрудники Службы ветеринарии неоднократно проверяли информацию о сезонном падеже слабых оленей в ямальской тундре. Общались с оленеводами, осматривали территорию и пастбища. Массового падежа не было, исследования не выявили никаких заболеваний у погибших животных. Для временного прикорма ослабленных животных и молодняка – пока не растает наст – в тундру привезли корм. Сегодня в стадах массового падежа нет. Небольшой "отход" в оленеводческих хозяйствах округа регистрируется каждую весну. Тундровики подчеркивают: погибают, в основном, животные с ослабленным иммунитетом и неокрепший молодняк. Взрослые сильные особи добывают пропитание и через толстый слой снега.

Руководитель МОП "Ярсалинское" Александр Сэротетто сообщал ранее о сезонном падеже. Сейчас 10 бригад, в том числе и оленеводы-частники, стоят с 30-тысячным стадом в одном каслании от Яр-Сале. Чумы и семьи уже переправились в сторону летних пастбищ. От помощи оленеводы отказались.

"Будем ждать до 22 мая потепления и дождя", - сказал Сэротетто

С оленеводческими предприятиями и оленеводами-частниками налажена связь по спутниковым телефонам. Синоптики прогнозируют, что ситуация стабилизируется через 7-10 дней, когда на Ямале установится плюсовая температура, и снег начнет активно таять. Проблемы с пастбищами на Ямале есть, и вопрос о рациональном подходе к развитию оленеводства масштабно обсуждается с коренными жителями, представителями профильных департаментов и науки.

Напомним, в конце марта – начале апреля на массовый падеж оленей пожаловались сотрудники муниципального предприятия "Ямальское", которые пасут оленей в Сеяхинской тундре. Потери самого предприятия составили 400 животных, частники потеряли еще около 600 голов. Среди причин трагедии называют плохое состояние пастбищ: животным трудно добыть себе еду.