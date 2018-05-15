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от издателя  |  комментариев: 15


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Новости
15.05.2018 15:55 Мск (17:55 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Киев обвинил РИА "Новости Украина" в госизмене
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служба безопасности украины, сбу, офицеры, спецназ (2014) | Фото:

Генпрокуратура Украины обвиняет РИА "Новости Украина" в госизмене. Об этом в Facebook в хамской и оскорбительной манере заявил генпрокурор страны Юрий Луценко. Обвинение выдвинуто стандартное - "антиукраинская деятельность".
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"Следствие располагает доказательствами выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структурой, участия граждан Украины (которые одновременно получили гражданство РФ) в этой дезинформационной войне. Действия данных лиц подпадают под признаки статьи 111 УК - государственная измена", - написал Луценко.

Сообщается, что сотрудники СБУ также провели обыск в квартире корреспондента РИА "Новости Украина" Людмилы Лысенко, которой вручили повестку на допрос. Руководитель РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан.

Замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил, что Вышинский якобы совершал подрывную информационную деятельность в Крыму, ДНР и ЛНР, готовя материалы в их поддержку. В качестве подтверждения выдвинуто и то, что Вышинский был награжден российской государственной наградой "За возвращение Крыма".

Обвинение в госизмене вызвало недоумение и возмущение на Украине.

"Статья за госизмену обычно инкриминируется чиновникам. А у Кирилла не было ни доступа к гостайне, ни к секретам. Он, как журналист, собирал мнения и анализировал их. Да и работа в РИА Новости не преступление, ведь деятельность российских СМИ на Украине не запрещена законодательно", - отмечает бывшая пресс-секретарь генпрокуратуры Алена Яхно.

"Из официальных сообщений сделать вывод сложно, но что точно можно сказать - если обвинения выдвигает прокуратура "автономной республики Крым", там какая-то ерунда... Допускаю, что провокация могла иметь место: к Вышинскому, скажем, подослали человека со странным разговором, сделали запись - и отреагировали. Представить, откуда еще может следовать обвинение в госизмене, мне сложно", - считает политолог Василий Стоякин.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня сотрудники СБУ ворвались в офисы РИА "Новости" и RT в Киеве и заблокировали их работу. Информации о том, что происходит внутри, нет. По словам охранника, в редакции нет видеокамер, а дверь в редакцию закрыта. По словам сотрудников агентства, обыски идут сразу в двух офисах РИА "Новости Украина", в одном из них заблокированы 15 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия СБУ возмутительными и заявил, что Россия примет ответные меры.

Символично, что ровно год назад украинский президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о блокировке российских сайтов на Украине, запретив "Одноклассники", "Вконтакте", "Mail.ru", "Яндекс" и многие другие российские ресурсы.

Другие новости по темам: Украина, РИА Новости, СБУ, госизмена
15.05.2018 15:55 Мск | Евгений Чернышёв
17:55 Екб


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Киев обвинил РИА "Новости Украина" в госизмене
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