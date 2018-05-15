Конкурс по реконструкции сцены пермского "Театра-Театра" признан несостоявшимся

Намерение участвовать в конкурсе по реконструкции сцены пермского "Театра-Театра" изъявила лишь одна компания - конкурс признан несостоявшимся, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок, заявку подало ООО "Пермстроймет +". Поступившая заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием будет рассмотрена 18 мая.

Между тем, в театре уже идет подготовка к реконструкции. В официальной группе учреждения опубликованы фотографии, на которых видно, что кресла партера переместились в фойе, а декорации — в зал.

Как сообщало Накануне.RU, работы предусматривают техническое перевооружение нижней механики сцены. Заказчиком выступает ГКУ "Управление капитального строительства Пермского края".

Конкурсом предусмотрена реконструкция сценического комплекса в объеме существующего трюма и оркестровой ямы. На выполнение работ из бюджета Пермского края выделено около 160 млн руб. На перевооружение сцены подрядчику будет дано 182 календарных дня.