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Конкурс по реконструкции сцены пермского "Театра-Театра" признан несостоявшимся
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подготовка к реконструкции сцены, Театр-Театр (2018) | Фото: Театр-Театр

Намерение участвовать в конкурсе по реконструкции сцены пермского "Театра-Театра" изъявила лишь одна компания - конкурс признан несостоявшимся, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок, заявку подало ООО "Пермстроймет +". Поступившая заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием будет рассмотрена 18 мая.

Между тем, в театре уже идет подготовка к реконструкции. В официальной группе учреждения опубликованы фотографии, на которых видно, что кресла партера переместились в фойе, а декорации — в зал.

подготовка к реконструкции сцены, Театр-Театр(2018)|Фото: Театр-Театр

подготовка к реконструкции сцены, Театр-Театр(2018)|Фото: Театр-Театр

Как сообщало Накануне.RU, работы предусматривают техническое перевооружение нижней механики сцены. Заказчиком выступает ГКУ "Управление капитального строительства Пермского края".

подготовка к реконструкции сцены, Театр-Театр(2018)|Фото: Театр-Театр

Конкурсом предусмотрена реконструкция сценического комплекса в объеме существующего трюма и оркестровой ямы. На выполнение работ из бюджета Пермского края выделено около 160 млн руб. На перевооружение сцены подрядчику будет дано 182 календарных дня.

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15.05.2018 15:49 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
17:49 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.04.2018 07:56 Мск
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Конкурс по реконструкции сцены пермского "Театра-Театра" признан несостоявшимся
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