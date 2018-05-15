Более 500 пожарных, контроль с воздуха и новая техника: Ямал подготовился к пожароопасному сезону

Ямал подготовился к пожароопасному сезону: в округе увеличилась собственная группировка сил пожаротушения, появилась дополнительная техника и оборудование, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

"По итогам выводов прошлых напряженных периодов в округе увеличена собственная группировка сил пожаротушения, приобретены дополнительная техника и оборудование. Специалисты учли положительный опыт привлечения легкомоторной авиации на патрулировании, и в текущем сезоне такой контроль с воздуха будет применяться на всей территории лесного фонда", - сообщил губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин на сегодняшнем совещании о готовности округа к пожароопасному сезону.

Особый противопожарный сезон в арктическом регионе продлится до 1 октября.

В настоящее время в России зарегистрировано более 3 тыс. пожаров на площади свыше 1 млн гектаров, что превосходит аналогичные показатели прошлого года в четыре раза. В Уральском федеральном округе - 636 природных пожаров на площади 14 тыс. гектаров, сообщил первый заместитель губернатора округа Алексей Ситников.

В этом году собственная группировка сил пожаротушения на Ямале доведена до 520 человек за счет увеличения на 107 сотрудников ГКУ "Ямалспас". Задействовано 94 единицы спецтехники, дополнительно приобретены 10 водосливных устройств и девять мотовездеходов с плугами. Авиапатрулирование всех лесов округа будет осуществляться легкомоторной авиацией. В случае необходимости авиакомпания "Ямал" предоставит вертолеты Ми-8.

На охрану и обустройство лесов Ямала от пожаров из федерального и регионального бюджетов в равных долях выделено 126 млн руб.

Отметим, что общественники положительно оценили мероприятия по подготовке к пожароопасному и паводковому периодам на Ямале.

В конце апреля на заседании общественного совета в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности заместитель начальника управления противопожарной и спасательной деятельности Зиннур Шарыпов рассказал, что основные усилия профильных специалистов направлены на защиту населенных пунктов от природных пожаров. "Особое внимание при этом уделяется противопожарным разрывам, минерализованным полосам, а также предупреждению возможного распространения огня", - сказал он.

В марте этого года во всех подразделениях Ямалспаса прошли воздушные тренировки личного состава спасателей с тренировочных вышек и вертолетов МИ-8. Также департамент увеличил численность добровольных пожарных в селах.