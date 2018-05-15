В МИД РФ определили основную тему возможной встречи Путина и Трампа

Тема борьбы с терроризмом будет основной на возможной встрече глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, о готовности к которой заявляют обе стороны. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

Дипломат добавил, что будут затронуты стратегические вопросы взаимодействия, передает РИА Новости.

В начале апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на заявление Трампа о готовности встретиться с Путиным, ясности по поводу встречи нет.

Ранее сообщалось, что Трамп пригласил Путина в Белый дом.