Зюганов призвал выдвинуть на выборы мэра Москвы Кумина. Не все довольны

КПРФ планирует выдвигать на выборах мэра Москвы выпускника челябинского госуниверситета, московского предпринимателя Владимира Кумина.

"Мы считаем, что кандидатура, которая будет выдвинута, должна соответствовать уровню Москвы, уровню нынешних задач, сложности проблем, одновременно, это должен быть человек, способный ответить на вызовы и предложить альтернативную программу. В этом отношении, на мой взгляд, ближе всего стоит к возможности выдвинуть кандидатуру и получить широкую поддержку объединённых левых, центристских и деловых кругов Вадим Кумин", - цитировал Зюганова "Интерфакс".

В левой среде это решение было воспринято неоднозначно.

Активист "Левого фронта" Леонид Развожаев призвал поддержать предложение Геннадия Зюганова по Кумину. Он выразил надежду, что Кумин сможет провести креативную избирательную кампанию, которая поможет "оттеснить либералов от народных масс".

"Я всё же напомню, что Кумин - человек неслучайный в КПРФ, он был депутатом и Мосгордумы, и Госдумы. Но для меня самое важное - это то, что Вадим в 2012 г. делал очень много для роста популярности левых и в частности "Левого фронта" в период подъёма общероссийского протестного движения. В тот момент, когда многие боялись даже с нами рядом постоять! Из этого можно сделать вывод, что в случае, если Кумин пойдёт кандидатом на пост мэра Москвы, нам удастся навязать власти яркую, мобильную и креативную кампанию! Кампанию, после которой левое движение России сможет окончательно перехватить пальму первенства в протестном движении в нашей стране, окончательно оттеснив либералов от народных масс", - написал Развозжаев на своей странице в Facebook.

Блогер Андрей Клюкин сравнил выдвижение Кумина на выборы мэра Москвы с недавним выдвижением Павла Грудинина на президентских выборах.

"Вот и доигрались в праймериз. Интересно, а сколько Вадим Кумин потратит денег на выборы, учитывая, что Грудинин потратил ноль рублей? Если потратит так же, то Кумин выступит хуже Грудинина 8-9%, что предопределит провал на выборах в Мосгордуму. Более того, отказ Рашкина выдвигаться второй раз подряд в мэры подорвет доверие к нему внутри МГК и ослабит его влияние в партии", - пишет он у себя на странице.

Московский мундеп Александра Андреева в своем посте в Facebook упоминает, что Кумин в определенных кругах считается спонсором московских леваков, и задается вопросом, зачем он сам решился идти на выборы.

"КПРФ собралась выдвигать кандидатом в мэры... Кумина. Кумин - это спонсор партии. Вот только непонятно, зачем это нужно самому Кумину. Когда Кумин хотел стать депутатом Госдумы - это было понятно. Депутатская неприкосновенность очень помогает в бизнесе. Но зачем ему идти в кандидаты в мэры? Ведь совершенно очевидно, что ни о каких шансах на победу в его случае речь не идет. А участие в предвыборной кампании само по себе - зачем ему? Что-то картинка не складывается. Сама по себе КПРФ могла заключить любые договоренности с кем угодно. В том числе - выставить откровенно слабого кандидата. Но слабых кандидатов и без Кумина достаточно. Ему самому это зачем?" - пишет она.

Напомним, что подходят к концу и праймериз кандидатов в мэры Москвы от лево-патриотической оппозиции, которые идут на площадке "Левого фронта". Вадим Кумин в них также принимает активное участие. Характерно, что далеко не все члены КПРФ и представители лево-патриотической оппозиции, как оказалось, готовы поддержать его кандидатуру. Так, часть из них ратует за то, чтобы на выборах мэра Москвы выдвинуть депутата Мосгордумы от коммунистов Елену Шувалову - одного из лидеров голосования на завершающихся праймериз.

Секретарь Лoсинooстрoвскoгo oтделения КПРФ Александр Евдoкимoв сообщил, что дружинники не пустили Шувалову выступить на пленуме МГК КПРФ.

"Сегодня левые праймериз достигли своего, так сказать, левого апогеймеза. На пленуме МГК КПРФ не дали выступить лидеру этих самых праймериз - депутату от КПРФ как раз Елене Шуваловой. Ее почему-то не пропускали дружинники :(. Хотя она вообще-то не только политик, но и женщина, многодетная мать и, что немаловажно, обладающий неприкосновенностью депутат. Так что мало того, что из-за мутной процедуры дискредитируется сама по себе замечательная идея для демонстрации демократичности принятия решения коммунистами, так теперь ещё и праймериз ссорят самых популярных политиков левого спектра. Вспомним, что ранее о выходе из них заявил гражданский активист социалистического толка Федоров. И вот ещё один прайзмернутый сюрприз. В итоге, как можно было понять лидера московских коммунистов В.Ф. Рашкина, решение будет приниматься конференцией МГО КПРФ на основе позиции кадровой комиссии и бюро горкома. А игры в праймериз пригодятся разве что для раскрутки. Главное, чтобы таких вот инцидентов не было больше, а то эффект от праздника демократии может получиться совсем уж не тем, на который рассчитывают коммунисты и другие левые", - сообщает Евдокимов.

Секретарь ЦК "Объединенной коммунистической партии" Дарья Митина уверена, что "Левый фронт" будет подгонять результаты своих праймериз под решение КПРФ.

"Интереснo, как будут выкручиваться ребята из "Левoгo фрoнта", пoдгoняя свoи "праймериз" пoд будущее решение мoскoвскoгo гoркoма КПРФ? Решения этoгo пoка нет, пoтoму чтo в пoдкoвёрнoй схватке схлестнулись персек Рашкин (лидер московских коммунистов Валерий Рашкин, - прим. Накануне.RU), пoлагающий, чтo егo выдвижение дoлжнo естественным oбразoм вытекать из егo партийнoгo статуса, и бoгатенький денежный мешoк Вадим Кумин, спoнсoр КПРФ, пoлагающий, чтo егo выдвижение дoлжнo естественным oбразoм вытекать из егo спoнсoрства. Как ляжет карта, пoка неизвестнo, нo яснo, чтo Шувалoвoй в этих раскладах и близкo нет", - пишет Митина.