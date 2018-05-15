Уральцу грозит семь лет колонии за жестокое избиение беременной подруги

На Среднем Урале в суд направлено дело по обвинению 24-летнего жителя Серова в истязании своей 20-летней беременной сожительницы.

Как сообщили Накануне.RU в городском МО МВД, с заявлением о систематическом причинении побоев потерпевшая обратилась в органы внутренних дел в апреле 2018 года. Очень скоро участковые выяснили, что побои и иные насильственные действия злоумышленник совершал неоднократно: во всех случаях это происходило, когда молодчик находился в пьяном состоянии и прекрасно знал, что девушка находится в состоянии беременности и не сможет оказать ему никакого сопротивления. Сама она в полицию или родственникам об этом не сообщала.

"Подозреваемый в содеянном признался. Ранее он был неоднократно судим: в 2008 году - за совершение грабежа, в 2010 году - за мошенничество, в 2012 году - вновь за совершение грабежа, а также вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, в 2014 году - за кражу. Неоднократно привлекался и к административной ответственности, в том числе за потребление алкогольной продукции в общественных местах, прием наркотических средств без назначения врача", - рассказала следователь Евгения Антонова.

Теперь агрессору грозит до семи лет колонии. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.