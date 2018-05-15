В Югре член "Совести" наказан за вымогательство

Сургутский районный суд наказал двух жителей поселка Солнечный, один из которых состоит в общественной организации "Совесть", за вымогательство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной полиции.

Одного из вымогателей суд наказал двумя годами условно с испытательным сроком в три года, второго – двумя с половиной годами колонии. При этом не уточняется, какую именно меру наказания получил общественник.

Напомним, преступники полтора месяца требовали у местного жителя 50 тыс. руб. за нарушение, которого тот не совершал. Свои требования они "аргументировали" насилием. Ранее активист "Совести" Сергей Чичканов рассказал Накануне.RU свою версию событий.

"У нас информация такая: потерпевший то ли обманул, то ли обокрал бабушку одинокую, и вот ребята сами по себе решили как-то заставить этого человека вернуть ей украденное", - сказал тогда Чичканов.

Отметим, "Совесть" известна различными патриотическими мероприятиями, среди которых – митинг в поддержку возвращения Крыма в Россию, уборка мусора в поселке Белый Яр, массовые пробежки, различные турниры, в частности – в день отказа от курения. Весной 2013 года "Совесть" прогремела на всю страну в связи с конфликтом, разгоревшимся между членами организации и уроженцами северо-кавказских республик.

Летом 2014 года члены организации снова оказались в центре внимания силовиков и СМИ в связи с массовыми драками с уроженцами южных республик, случившимися у "Росича" и "Пушкинского". Члены "Совести" полагают, что все эти уголовные дела – дело рук властей и предвзято к ним относящейся полиции.