Приоритет общественному транспорту: в Екатеринбурге появятся выделенные трамвайные полосы

Сегодня на заседании постоянной комиссии думы Екатеринбурга по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию депутаты обсудили ход реализации транспортной реформы в областной столице. Как стало известно, вслед за "выделенками" для автобусов и троллейбусов, подобные правила распространят и на трамвайные пути, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игоря Федотова, работа по изменению сети общественного транспорта и развитию системы регулярных перевозок выполняется поэтапно: I этап - 2017-2018 гг.; II – 2019 г.

Ранее, в 2017 г., был рассмотрен ряд маршрутов, у которых закончился срок действия договоров. Для принятия решения по их отмене была создана рабочая группа, на которой было принято решение о закрытии девяти маршрутов. К настоящему времени проведены электронные аукционы по 13 маршрутам, разыграно лишь два.

Такая низкая активность участников аукциона, вероятно, связана с тем, что на торгах выставляются новые требования к обслуживанию маршрутов и транспортным средствам (ТС).

Например, в новых договорах появились такие требования, как обеспечение доступа для инвалидов (низкопольный транспорт на каждом маршруте); система информирования пассажиров; наличие оборудования ГЛОНАСС для отслеживания транспортной работы и информирования пассажиров о местонахождении транспорта (навигационные системы, в частности, позволяют отслеживать ранний сход с маршрута, отклонения от расписания, долгий простой на остановках).

Кроме того, возраст транспортных средств не должен превышать пять лет для среднего и семь лет для большого класса - именно таким автобусам, а не "ГАЗелям", отдан приоритет.

По информации Федотова, в прошлом году ЕМУП "МОАП" приобрел 60 низкопольных автобусов с двигателями, работающими на газомоторном топливе. Всего в городе насчитывается 169 таких машин.

Отметим, что в 2017 г., после организации комитетом по транспорту полос движения общественного транспорта на улицах Малышева и Розы Люксембург, ГИБДД выдала предписания на их демонтаж. Предписания были оспорены в суде, суд встал на сторону ГИБДД, в связи с чем полосы общественного транспорта были демонтированы. После того, как поработала межведомственная рабочая группа по рассмотрению схем организации полос общественного транспорта (из числа представителей администрации города, МБУ "Центр организации движения", а также городской и областной ГИБДД), разногласия удалось снять. Как пояснил Накануне.RU Федотов, это было сделано еще при прежнем начальнике областной ГИБДД Юрии Демине.

В результате определен перечень улиц и рассмотрены схемы организации дорожного движения при обустройстве полос движения общественного транспорта. Подтверждена необходимость введения полос для пневмоколесного транспорта, работающего в постоянном режиме на улицах Белинского, Карла Либкнехта, Челюскинцев, Энгельса, Чапаева, Вильгельма де Генина, Вокзальной, переулке Невьянском, переулке Безымянном.

По словам чиновника, опыт внедрения "выделенки" для автобусов оправдан, поскольку общественным транспортом пользуется подавляющее большинство граждан. Например, результаты замеров на ул. Белинского, где автобусы и троллейбусы передвигаются по своим полосам, показали, что скорость общественного транспорта выросла на 30%. Правда, вопрос о том, на сколько снизилась скорость автомобилей, никто не изучал.

Одновременно проводится работа с коммерческими организациями ("УГМК-Телеком") по установке приборов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Что касается дорожной разметки, то, как рассказал Накануне.RU Федотов, в этом году сроки ее нанесения начались позже обычного из-за плохих погодных условий. По существующим требованиям, температура дорожного покрытия должна быть не ниже плюс 5 по Цельсию, асфальт - сухим. Поэтому разметку начали наносить с сегодняшнего дня. При соблюдении технологии, краска должна держаться не менее полугода.

В 2018 г. городским комитетом по транспорту запланировано тестирование систем (адаптивных алгоритмов), обеспечивающих приоритетный проезд перекрестков общественным транспортом. Для этого необходимо современное навигационное оборудование, которое уже приобретается для ЕМУП "МОАП" и ЕМУП "ТТУ" за счет бюджета области в рамках подготовки к ЧМ-2018 года по футболу.

Для проведения теста приоритетного проезда общественного транспорта определены перекрестки улиц Крауля- Заводская, Готвальда-Опалихинская (Т-образный перекресток), Бардина-Чкалова и Амундсена-Краснолесья.

Кроме того, в 2018 г. комитет по транспорту планирует начать применение над трамвайными путями проспекта Ленина дорожных знаков "Выделенная трамвайная полоса", с которыми екатеринбургские автомобилисты еще не знакомы.

Также в текущем году собираются создать остановки для новой маршрутной сети, которые обеспечат комфортные и безопасные пересадки пассажиров. Пока проведены испытания 2 пересадочных тарифов 30 и 60 минут.

Кроме того, в этом году, к ЧМ-2018, в дополнение к информационному табло на проспекте Ленина, появится еще 21 подобное техническое новшество, на котором пассажиры в ожидании транспорта смогут увидеть не только время ожидания маршрута, но и объявления о погоде, а также предупреждения, оперативно поступающие по линии МЧС. Такие табло разместят в районе "Екатеринбург-Арены".