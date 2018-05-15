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от издателя  |  комментариев: 15


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Уголовное дело курганца, который в пьяном виде до смерти забил родную бабушку, передано в суд
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

В Кургане передано в суд уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, который до смерти забил свою родную бабушку.
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Инцидент произошел 14 февраля этого года в одном из домов в поселке Рябково, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Пьяный внук стал требовать у старушки денег на выпивку, однако та ему не дала. Поняв, что уговорами дело не исправишь, мужчина не менее трех раз ударил ладонью руки по голове пенсионерки, после чего пнул ее ногой в живот.

"Очевидцами произошедшего стали внучка и ее малолетний сын, который в тот момент присутствовали в комнате пенсионерки. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в тот же вечер до приезда сотрудников скорой помощи, констатировавших ее смерть. Свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния обвиняемый не признал", - добавили в СК.

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15.05.2018 15:08 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
17:08 Екб


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Уголовное дело курганца, который в пьяном виде до смерти забил родную бабушку, передано в суд
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