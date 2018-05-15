Коммерсанты открывают памятник метеориту на озере Чебаркуль: "Это место силы!"

19 мая собственники отеля "Юность" на берегу озера Чебаркуль откроют первый в России памятник метеориту, "приземлившемуся" в водоём 15 февраля 2015 года. Как будет выглядеть монумент пока держится в секрете, сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия.

Следует заметить, что предстоящее событие – наверное, первая осмысленная попытка коммерциализировать тему небесного гостя. Ранее предлагались варианты с постройкой в Челябинске отеля в виде метеорита, выпуск и продажа сувенирной продукции, были другие проекты, но все они в силу тех или иных причин так и остались нереализованными. И вот теперь – памятник метеориту, насколько известно, первый в России.

Взрыв метеорита "Челябинск" произошел утром 15 февраля 2013 года в небе над окрестностями Челябинска, яркая вспышка была видна с территории Курганской и Тюменской областей. В результате ударной волны в Челябинске было повреждено несколько зданий, обрушилась часть внешней стены цинкового завода, вылетела масса оконных стекол, в медучреждения с травмами (в основном порезами) обратились несколько десятков человек. Бывший в то время губернатором Челябинской области Михаил Юревич обратился за финансовой помощью к федеральному центру, поддержка в размере более 1 млрд руб. была оперативно выделена. Позднее из озера Чебаркуль ученые и спасатели извлекли, как считается, основной кусок разлетевшегося в момент вхождения в земную атмосферу небесного тела. Метеорит ныне демонстрируется в областном краеведческом музее.