В Зауралье осудят злоумышленника, который убил пенсионерку, ограбил дом и изнасиловал ее дочь

В Курганской области будут судить жителя Далматово, который убил пенсионерку, ограбил ее дом и изнасиловал ее дочь.

Обвиняемый незаконно проник через незапертую дверь в дом пенсионерки с целью ограбления, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Старушка заметила злоумышленника, после этого он жестоко избил женщину - от полученных травм она скончалась на месте происшествия. В доме гостила дочь хозяйки, нападавший избил и ее, после чего изнасиловал.

"Обыскав дом, обвиняемый похитил денежные средства потерпевших в размере свыше 11 тыс. рублей. Кроме того, данному лицу предъявлено обвинение в краже чужого имущества и грабеже, которые он совершил ранее. Злоумышленнику грозит вплоть до пожизненного лишения свободы", - добавили в ведомстве.