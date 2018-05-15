Путин на КамАЗе открыл Крымский мост

Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив.

Президент подошел к головной машине колонны, поздравил строителей с завершением стройки автомобильной части дороги и поблагодарил их за сдачу объекту раньше срока.

Он заявил, что все сделано качественно и в срок, даже на полгода раньше.

"Поздравляю вас. Первый участок, ну это не участок - первая линейка, но, наверное, самая важная… Все качественно, в срок - даже на полгода раньше срока. Спасибо вам", - сказал Путин.

После чего Путин сказал: "Поехали!" и сел за руль Камаза под номером Н082ОН. С ним в кабину залез руководитель стройки Александр Островский.

Из ЦУП подали сигнал на разрешение движения: знак "Кирпич" поменялся на зеленый сигнал светофора и надпись "Доброго пути". После чего колонна тронулась. Предполагалось, что весь путь займет около получаса. Однако колонна строительной техники во главе с КамАЗом Путина доехала до Керчи из Краснодарского края по новому автомобильному мосту за 16 минут.

После того, как колонна строительной техники прибыла в Керчь, Путин поднялся на сцену, которая была установлена для проведения концерта-митинга. "Искренне поздравляю вас с этим историческим днем!" - сказал президент, обращаясь к строителям.

Как сообщалось, автомобильное движение по мосту через Керченский пролив запустят 16 мая в 5.30 утра.