Зауралье получит субсидию из Москвы на мероприятия по уборке и утилизации мусора

Зауралье получит субсидию из Москвы на реализацию мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Стала известна и сумма, которая будет направлена из федерального бюджета - это 31,7 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области.

Соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии РФ уже утверждено.

По закону, регионы страны должны сами собирать, перевозить и утилизировать отходы - эти деньги как раз направят на покупку оборудования для утилизации ТКО.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 15 апреля в Кургане активисты КПРФ провели митинг против строительства предприятия по переработке и утилизации мусора на территории Шуховского полигона. В разговоре с Накануне.RU депутат Курганской городской думы Яков Сидоров отметил, что собравшиеся никак не против строительства самого завода, но предприятие должно быть расположено в отдаленных районах, а никак не в 11 километрах от Кургана.

За мусор в Курганской области теперь официально будет отвечать тюменская компания "Рифей", находящаяся под контролем крупных уральских бизнесменов-энергетиков Алексея Боброва и Артема Бикова - в апреле этого года зауральцы увидели в своих почтовых ящиках договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе компании "Рифей", чтобы упростить для населения процедуру заключения договора руководство компании приняло решение направить всем потребителям уведомления, в которых содержится информация о начале деятельности регионального оператора и разъяснения о порядке заключения договора, а также контактные данные представительств компании.