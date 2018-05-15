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Кудрин во главе Счетной палаты – "как воровали, так и будут воровать" Алексей Кудрин согласился на предложение "Единой России" возглавить Счетную палату вместо Татьяны Голиковой. При этом тут же успел рассказать о четырех главных принципах своей работы на новом посту. И говорит-то он хорошо, только ничего к лучшему не изменится?
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
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от издателя  |  комментариев: 15


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политика ;
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Новости
15.05.2018 14:33 Мск (16:33 Екб)
общество | Курганская область
В Курганской области утвердили новые виды работ по капитальному ремонту
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капитальный ремонт в югре, капремонт (2016) | Фото: фонд капитального ремонта Югры

В правительстве Курганской области решили дополнить перечень по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах - в нем появились новые пункты.
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Среди них - установка общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов, узлов их управления и регулирования: сюда входят тепловая энергия, газ, свет и вода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

Также среди новых пунктов - проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капремонта, установка автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, выполнение работ по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности.

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15.05.2018 14:33 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
16:33 Екб


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В Курганской области утвердили новые виды работ по капитальному ремонту
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