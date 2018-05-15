В Курганской области утвердили новые виды работ по капитальному ремонту

В правительстве Курганской области решили дополнить перечень по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах - в нем появились новые пункты.

Среди них - установка общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов, узлов их управления и регулирования: сюда входят тепловая энергия, газ, свет и вода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

Также среди новых пунктов - проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капремонта, установка автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, выполнение работ по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности.