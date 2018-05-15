Патрушев заявил о влиянии сатанистов и иностранных спецслужб на российскую молодежь

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о необходимости жестко пресекать попытки вовлечения несовершеннолетних в деструктивные организации. К ним он отнес в том числе тоталитарные секты, которые исповедуют идеи неоязычества, оккультизма и сатанизма, сообщает РИА Новости.

Кроме того, по мнению Патрушева, пресекать нужно и попытки вовлечения несовершеннолетних в незаконные публичные мероприятия. "К числу основных факторов, формирующих предпосылки для возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде, относятся деятельность спецслужб и организаций иностранных государств и курируемых ими российских оппозиционных структур", - пояснил секретарь Совбеза в ходе выездного совещания в Саратове.

По мнению Патрушева, предотвращать вовлечение молодежи в антиобщественные организации можно путем создания молодежных спортивных центров и мест интеллектуального досуга.

Ранее в МВД предложили законодательно установить ответственность родителей и педагогов учебных заведений за участие детей в несанкционированных митингах.

Год назад об этом же говорила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Все-таки несовершеннолетние далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения. Поэтому, может быть, следует законодательно установить запрет вовлечения детей в подобного рода массовые акции", - заявила она.