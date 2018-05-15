В Зауралье школьники будут обучаться финансовой грамотности

Школьников Зауралья будут обучать финансовой грамотности - перечень мероприятий уже разработан в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством Курганской области и ЦБ РФ.

По словам директора департамента образования и науки Зауралья Германа Хмелева, документом определяются направления и формы взаимодействия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона.

Определяются в том числе и меры по введению основ финансовой грамотности в рамках учебных дисциплин, выявлению одаренных и талантливых детей и молодёжи в области финансовой грамотности, проведение и поддержка олимпиад и иных видов тематических соревнований.