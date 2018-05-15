Дубль два. В Екатеринбурге стартовал пересмотр дела "РПЦ и три колледжа"

В Екатеринбурге стартовал пересмотр дела о передаче трёх зданий колледжей в собственность Екатеринбургской епархии. Сегодня в суде встретились представители министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и епархия, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам представителя от епархии, два здания колледжа носят религиозный характер. Суду были предоставлены карты и документы, подтверждающие, что ранее там находились религиозные помещения.

Напомним, согласно информации управления, здание №58 по улице Декабристов - это бывший пансион женского епархиального училища XIX-XX века, здание №83 по улице Декабристов - ранее административно-учебное здание, училище конца XIX века, а здание №13 по проспекту Ленина входит в комплекс зданий Алексеевского религиозного училища XIX - начала XX века (конкретно в этом здании располагался пансион с домовой церковью). Все три здания относятся к объектам культурного наследия.

Епархия предоставила фотографии учениц, которые стоят на фоне двух зданий - Декабристов, 58 и 83. Тем самым их можно идентифицировать, хоть и после здания были отштукатурены.

"МУГИСО признаёт и не отрицает тот факт, что ранее в зданиях располагались училища и пансионат, но их ответ - здания были уже реконструированы и увеличены в объёмах", - отметил представитель епархии.

Что касается третьего здания, то по адресу Ленина, 13 епархия хочет пристрой, где ранее была домовая церковь, а именно хоровой актовый зал. На сам колледж они не претендуют.

"Ранее нельзя было точно сказать, принадлежат ли здания епархии или нет. Сейчас документов собрано достаточно. В рамках сегодняшнего процесса говорить о вынесении решения невозможно", - заявили в МУГИСО.

В суде присутствовали представители мужского хорового колледжа на Ленина, 13. По их словам, речь идёт о передаче имущества, а не о возврате.

"Мы считаем, что актовый зал, который просит епархия - уникальное звуковое помещение, где учащиеся выступают, репетируют и сдают экзамены", - заверил представитель хорового колледжа.

Далее выступил представитель монтажного колледжа на Декабристов, 83. По документам, с 1854 года там существует бомбоубежище. Площадь здания увеличилась в четыре раза. То здание, которое строили ранее - не сохранилось, лишь малая часть. Стороны начали спорить о двух заключениях с разных сторон, какое же из них верное.

"Пусть останется ваше бомбоубежище", - заявила епархия. Но, по словам представителя монтажного колледжа, это невозможно.

Представитель Декабристов, 58, пояснила, что епархии можно отдать только те здания, которые носят религиозный характер. Екатеринбургский экономико-технологический колледж не имеет документов и данных о том, что это ранее было за здание. И, по её мнению, епархия говорит совсем о другом здании.

Следующее судебное заседание запланировано на 7 июня.