Дубль два. В Екатеринбурге стартовал пересмотр дела "РПЦ и три колледжа"

в этот день
15.05.18
15:25
В Екб.17:25
"Сбербанк" и "Аэрофлот" не накажут по новому закону о санкциях
В Перми автомобиль провалился под землю из-за прорыва трубы
Кобылкина призвали ввести режим ЧС из-за падежа оленей
Главное
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост

Тема дня
Кудрин во главе Счетной палаты – "как воровали, так и будут воровать" Алексей Кудрин согласился на предложение "Единой России" возглавить Счетную палату вместо Татьяны Голиковой. При этом тут же успел рассказать о четырех главных принципах своей работы на новом посту. И говорит-то он хорошо, только ничего к лучшему не изменится?
15.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Исраэль Шамир: Руководство Израиля хочет как можно больше жертв Число погибших при столкновении в секторе Газа увеличилось до 59 человек, среди них восьмимесячный ребенок, отравленный газом, всего пострадали более 3 тыс. человек. К таким последствиям привели мирные выступления стороны палестинцев, на фоне переезда американского посольства в Иерусалим и празднования 70-летия образования Израиля.
15.05.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
В Кургане кран упал на железнодорожные пути
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
Россияне высказались за снижение пенсионного возраста
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 618

Дубль два. В Екатеринбурге стартовал пересмотр дела "РПЦ и три колледжа"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Арбитражный суд, представители епархии (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге стартовал пересмотр дела о передаче трёх зданий колледжей в собственность Екатеринбургской епархии. Сегодня в суде встретились представители министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и епархия, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам представителя от епархии, два здания колледжа носят религиозный характер. Суду были предоставлены карты и документы, подтверждающие, что ранее там находились религиозные помещения.

Напомним, согласно информации управления, здание №58 по улице Декабристов - это бывший пансион женского епархиального училища XIX-XX века, здание №83 по улице Декабристов - ранее административно-учебное здание, училище конца XIX века, а здание №13 по проспекту Ленина входит в комплекс зданий Алексеевского религиозного училища XIX - начала XX века (конкретно в этом здании располагался пансион с домовой церковью). Все три здания относятся к объектам культурного наследия.

Арбитражный суд, представители епархии(2018)|Фото: Накануне.RU

Епархия предоставила фотографии учениц, которые стоят на фоне двух зданий - Декабристов, 58 и 83. Тем самым их можно идентифицировать, хоть и после здания были отштукатурены.

"МУГИСО признаёт и не отрицает тот факт, что ранее в зданиях располагались училища и пансионат, но их ответ - здания были уже реконструированы и увеличены в объёмах", - отметил представитель епархии.

Что касается третьего здания, то по адресу Ленина, 13 епархия хочет пристрой, где ранее была домовая церковь, а именно хоровой актовый зал. На сам колледж они не претендуют.

"Ранее нельзя было точно сказать, принадлежат ли здания епархии или нет. Сейчас документов собрано достаточно. В рамках сегодняшнего процесса говорить о вынесении решения невозможно", - заявили в МУГИСО.

Арбитражный суд, представители епархии(2018)|Фото: Накануне.RU

В суде присутствовали представители мужского хорового колледжа на Ленина, 13. По их словам, речь идёт о передаче имущества, а не о возврате.

"Мы считаем, что актовый зал, который просит епархия - уникальное звуковое помещение, где учащиеся выступают, репетируют и сдают экзамены", - заверил представитель хорового колледжа.

Далее выступил представитель монтажного колледжа на Декабристов, 83. По документам, с 1854 года там существует бомбоубежище. Площадь здания увеличилась в четыре раза. То здание, которое строили ранее - не сохранилось, лишь малая часть. Стороны начали спорить о двух заключениях с разных сторон, какое же из них верное.

"Пусть останется ваше бомбоубежище", - заявила епархия. Но, по словам представителя монтажного колледжа, это невозможно.

Представитель Декабристов, 58, пояснила, что епархии можно отдать только те здания, которые носят религиозный характер. Екатеринбургский экономико-технологический колледж не имеет документов и данных о том, что это ранее было за здание. И, по её мнению, епархия говорит совсем о другом здании.

Следующее судебное заседание запланировано на 7 июня.

Другие новости по темам: РПЦ, колледжи, МУГИСО, Екатеринбург
15.05.2018 14:50 Мск | Екатеринбург | Вероника Борзова
16:50 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.05.2018 13:47 Мск
МУГИСО направило жалобу в Верховный суд по делу "РПЦ и трех колледжей" в Екатеринбурге








Добавить комментарий:

Дубль два. В Екатеринбурге стартовал пересмотр дела "РПЦ и три колледжа"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+