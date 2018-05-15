УФАС не информировало силовиков о проведенной с ФСБ проверке отдела полиции по Перми

В полиции Прикамья прокомментировали информацию регионального управления ФАС о совместной с ФСБ проверке похоронной компании "Статус" и УВД по Перми.

"Ни в краевое управление МВД, ни в городской отдел полиции информация от УФАС о результатах проведенной проверки не поступала", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, антимонопольщики вместе с сотрудниками ФСБ провели внеплановую выездную проверку ритуальной компании "Статус" и пермского городского УВД. Поводом стали признаки нарушения закона о защите конкуренции: в управление поступили заявления о том, что похоронное бюро могло договориться о "сотрудничестве" с правоохранителями.

Один из аргументов - "Статус" узнает о смерти человека первым и приезжает для вывоза тела раньше, чем на место приезжают полицейские. Возникло подозрение, что у организации преимущественное положение на рынке ритуальных услуг Пермского края.