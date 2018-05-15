Нефть на торгах поднялась выше $79 за баррель

Цена на нефть на сегодняшних торгах побила очередной рекорд. Баррель нефти марки Brent превысил отметку $79 впервые с 2014 г.

По состоянию на 13.35 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,98% - до $79,02. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,68%, до 71,44 доллара за баррель, сообщает "Прайм".

Нефть дорожает на фоне введения санкций против Ирана.

Как сообщало Накануне.RU, по мнению аналитиков Bank of America цены на нефть могут вырасти в 2019 году до уровня $100 за баррель в том случае, если ситуация в странах-экспортерах - Венесуэле и Иране - приведет к нарушениям поставок на мировые рынки.