ХК "Автомобилист" почти завершил комплектование команды на будущий сезон

Директор екатеринбургского "Автомобилиста" Максим Рябков рассказал, ожидать ли в клубе новых хоккеистов в ближайшее время.

Напомним, недавно состав команды пополнили сразу несколько новых игроков.

"В общем и целом комплектование команды мы уже завершили. В данный момент, правда, случился некоторый форс-мажор, но в течение пары дней эту проблему мы должны снять. У одного из членов нашего коллектива возникли проблемы со здоровьем, нужно произвести замену. Сейчас ведем работу, устная договоренность уже достигнута, осталось перенести ее на бумагу", - цитирует Рябкова официальный сайт КХЛ.

Также он рассказал, долго ли шли переговоры с Андреем Мартемьяновым, который возглавил команду в это межсезонье.

"Здесь тоже решение было принято достаточно быстро. Друг для друга мы не чужие люди, плюс Андрей Алексеевич уже имел опыт работы в Екатеринбурге. Правда, тогда ему досталось этакое "антикризисное управление". И несмотря на результат, болельщики помнят качественное изменение игры команды под его руководством. Располагая не самым сильным составом, "Автомобилист" начал набирать очки, давал бой любому сопернику. Это, кстати, было дополнительным фактором в пользу кандидатуры Мартемьянова. Уверен, этот тренер способен решать большие задачи. Он прошел все нужные для этого ступени", - отметил функционер.

Напомним, "Автомобилист" завершил выступление в плей-офф Кубка Гагарина 12 марта, когда проиграл в шестом матче серии магнитогорскому "Металлургу". После этого команда официально закрыла сезон, сыграв со своими болельщиками.