Авария, из-за которой в Перми под землю провалился автомобиль, оставила без воды две тысячи человек

В Перми авария, из-за которой автомобиль "Жигули" провалился под землю во дворе жилого дома по адресу ул. Липатова, 22, оставила без воды две тысячи человек, сообщили Накануне.RU в "Новогор-Прикамье".

Авария произошла сегодня. В диспетчерскую "Новогор-Прикамье" сообщение об утечке в Кировском районе Перми поступило в 5.00. Утечка воды произошла на водопроводе диаметром 300 мм в районе дома 24 по ул. Липатова (ул. Магистральная, 60).

В 8.40 аварийная бригада "Новогора" отключила воду в части микрорайона Закамск. Без воды остались жилые дома по адресам: ул. Липатова, 18,20,22,24,13,13а. Всего - две тысячи человек. Жителям подвозится вода автоцистернами.

Ведутся работы по восстановлению сети.

Напомним, сегодня в Перми автомобиль "ушел под землю". Посреди улицы образовалась яма из-за размыва грунта, и машина провалилась в нее. В происшествии никто не пострадал - водителю удалось вовремя покинуть транспорт.