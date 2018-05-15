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от издателя  |  комментариев: 15


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Новости
15.05.2018 13:50 Мск (15:50 Екб)
армия и ВПК | В России
ВКС РФ в октябре получит новый ударный авиакомплекс
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Ту-22М3 (2016) | Фото: uawarua.blogspot.ru

В октябре 2018 года на вооружение Дальней авиации России поступит новый ударный комплекс - модернизированный ракетоносец Ту-22М3М с новой сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32, предназначенной для уничтожения крупных надводных кораблей. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Как пояснил агентству другой источник, Ту-22М3 для модернизации был взят из строевых самолетов Дальней авиации, поэтому ему не потребуются длительные испытания. Собеседник уточнил, что самолет в ходе модернизации получил новые авионику, прицельно-навигационный комплекс и другое бортовое радиоэлектронное оборудование.

В апреле гендиректор "Туполева" Александр Конюхов заявлял, что первый модернизированный Ту-22М3М поднимется в воздух в третьем квартале 2018-го.

До Ту-22М3М планируется модернизировать от 20 до 30 строевых самолетов Дальней авиации Ту-22М3. На обновленных бомбардировщиках будет использована полностью отечественная элементная база и расширена номенклатура средств поражения самолета. В настоящее время у России имеется более 100 ракетоносцев Ту-22М3.

Ту-22М3(2016)|Фото: uawarua.blogspot.ru

Ту-22М3

Крылатая ракета Х-32 предназначена для поражения наземных и морских целей. По неподтвержденным данным, оружие имеет дальность до 1 тысячи километров и скорость 5 чисел Маха. Испытания Х-32 проводились ранее с доработанного Ту-22М3. Х-32 созданы на основе Х-22 (модернизированы система наведения и силовая установка), которыми до начала 2000-х оснащались Ту-22М3.

Другие новости по темам: ВКС РФ, Ту-22М3М, Х-32
15.05.2018 13:50 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:50 Екб


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ВКС РФ в октябре получит новый ударный авиакомплекс
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