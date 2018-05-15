Полиция задержала лжеминера психбольницы Екатеринбурга

в этот день
15.05.18
13:49
В Екб.15:49
В Перми автомобиль провалился под землю из-за прорыва трубы
Кобылкина призвали ввести режим ЧС из-за падежа оленей
Отставка с уголовкой: к экс-главе Миасса снова пожаловали правоохранители
Главное
"Сбербанк" и "Аэрофлот" не накажут по новому закону о санкциях

Тема дня
Кудрин во главе Счетной палаты – "как воровали, так и будут воровать" Алексей Кудрин согласился на предложение "Единой России" возглавить Счетную палату вместо Татьяны Голиковой. При этом тут же успел рассказать о четырех главных принципах своей работы на новом посту. И говорит-то он хорошо, только ничего к лучшему не изменится?
15.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Щебень и мусор "засыпали" прокурора на Южном Урале? Начавшаяся неделя принесла для Южного Урала неожиданную новость – прокурор области Александр Кондратьев уходит со своего поста. Какие интересы могут стоять за "скоропостижной" отставкой Кондратьева и причем здесь бизнес сына генпрокурора – в материале Накануне.RU.
15.05.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
В Кургане кран упал на железнодорожные пути
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
Россияне высказались за снижение пенсионного возраста
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 611

Полиция задержала лжеминера психбольницы Екатеринбурга
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

полиция, телефон, звонок (2016) | Фото: tulapressa.ru

На Среднем Урале полиция задержала жителя Невьянска. Его подозревают в заведомо ложном сообщении о минировании больницы.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, вечером 12 мая неизвестный позвонил в органы внутренних дел областного центра и рассказал, что в психиатрической больнице на 8 километре Сибирского тракта скоро произойдет ЧП. На адрес выезжали сотрудники полиции и представители экстренных служб Екатеринбурга. При осмотре прилегающей территории никаких опасных предметов и веществ обнаружено не было.

Очень скоро стражи порядка установили злоумышленника: им оказался ранее неоднократно судимый пациент данной клиники. Задержанный полностью признался в содеянном и пояснил, что решил позвонить в полицию, так как был не согласен с решением суда о принудительном лечении.

Сейчас против него возбуждено и расследуется уголовное дело. Санкция статьи 207 УК РФ предусматривает штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев, либо ограничение свободы до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет.

Другие новости по темам: психбольница, минирование, полиция, Екатеринбург
15.05.2018 13:18 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:18 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Полиция задержала лжеминера психбольницы Екатеринбурга
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+