Полиция задержала лжеминера психбольницы Екатеринбурга

На Среднем Урале полиция задержала жителя Невьянска. Его подозревают в заведомо ложном сообщении о минировании больницы.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, вечером 12 мая неизвестный позвонил в органы внутренних дел областного центра и рассказал, что в психиатрической больнице на 8 километре Сибирского тракта скоро произойдет ЧП. На адрес выезжали сотрудники полиции и представители экстренных служб Екатеринбурга. При осмотре прилегающей территории никаких опасных предметов и веществ обнаружено не было.

Очень скоро стражи порядка установили злоумышленника: им оказался ранее неоднократно судимый пациент данной клиники. Задержанный полностью признался в содеянном и пояснил, что решил позвонить в полицию, так как был не согласен с решением суда о принудительном лечении.

Сейчас против него возбуждено и расследуется уголовное дело. Санкция статьи 207 УК РФ предусматривает штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев, либо ограничение свободы до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет.