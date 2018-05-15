"Победа" подала иск против Минтранса из-за правил провоза ручной клади

Авиакомпания "Победа" подала в Верховный суд России иск о признании незаконными правила перевозки ручной клади для невозвратных авиабилетов, которые были утверждены Минтрансом в октябре прошлого года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на документ.

Ответчиками по делу выступают Минтранс и Минюст. Судебное заседание состоится 7 августа.

Напомним, прошлой осенью в РФ вступила в силу новая редакция Воздушного кодекса, которая отменила обязанность авиакомпаний включать в тариф плату за провоз багажа для владельцев невозвратных авиабилетов. В развитие закона Минтранс утвердил новые правила провоза ручной клади в салоне при невозвратных тарифах. В них установлен минимальный вес бесплатной ручной клади на одного пассажира в размере 5 кг, а также перечень предметов, которые можно пронести на борт сверх этой нормы.

Но в "Победе" утверждают, что своим приказом Минтранс возложил на перевозчиков "две взаимоисключающие обязанности". Так, согласно пункту 133 приказа, авиакомпании должны принимать к перевозке ручную кладь, "вес и габариты которой обеспечивают ее безопасное размещение в салоне". При этом пункт 135 обязывает принимать вещи "без учета их веса, габаритов, и возможности безопасного размещения в салоне воздушного судна". В то же время Воздушный кодекс России не закрепляет за пассажиром право перевозить в салоне вещи сверх установленной перевозчиком нормы.

Напомним, в ноябре "Победа", после вступления в силу новых правил, вынуждена была отменить ограничения по ручной клади.