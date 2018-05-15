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Новости
15.05.2018 13:10 Мск (15:10 Екб)
общество | В России
"Победа" подала иск против Минтранса из-за правил провоза ручной клади
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Авиакомпания &quot;Победа&quot;, самолет, самолет &quot;Победы&quot; (2017) | Фото: sputnik-germes.ru

Авиакомпания "Победа" подала в Верховный суд России иск о признании незаконными правила перевозки ручной клади для невозвратных авиабилетов, которые были утверждены Минтрансом в октябре прошлого года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на документ.
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Напомним, прошлой осенью в РФ вступила в силу новая редакция Воздушного кодекса, которая отменила обязанность авиакомпаний включать в тариф плату за провоз багажа для владельцев невозвратных авиабилетов. В развитие закона Минтранс утвердил новые правила провоза ручной клади в салоне при невозвратных тарифах. В них установлен минимальный вес бесплатной ручной клади на одного пассажира в размере 5 кг, а также перечень предметов, которые можно пронести на борт сверх этой нормы.

Но в "Победе" утверждают, что своим приказом Минтранс возложил на перевозчиков "две взаимоисключающие обязанности". Так, согласно пункту 133 приказа, авиакомпании должны принимать к перевозке ручную кладь, "вес и габариты которой обеспечивают ее безопасное размещение в салоне". При этом пункт 135 обязывает принимать вещи "без учета их веса, габаритов, и возможности безопасного размещения в салоне воздушного судна". В то же время Воздушный кодекс России не закрепляет за пассажиром право перевозить в салоне вещи сверх установленной перевозчиком нормы.

Напомним, в ноябре "Победа", после вступления в силу новых правил, вынуждена была отменить ограничения по ручной клади.

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15.05.2018 13:10 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:10 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.11.2017 01:09 Мск
"Победа" отменила ограничения по ручной клади








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"Победа" подала иск против Минтранса из-за правил провоза ручной клади
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