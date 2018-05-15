Взяли паузу? Вопрос о проведении референдума в Зауралье по добыче урана исключили из повестки заседания парламента

16 мая на внеочередном заседании Курганской областной думы планировалось рассмотреть вопрос о проведении референдума по добыче урана в Зауралье, однако в последний момент данный вопрос исключили из повестки заседания.

"Внеочередное заседание для рассмотрения этого жизненно важного для жителей региона вопроса было намечено на 12.30 в среду, 16 мая.

Но, "неожиданно", вопрос, ради которого и собирались, был исключен из повестки. Дума "задумалась"! Дума взяла паузу для того, чтобы подготовится и найти повод в отказе проведения референдума жителей области, от которого зависит их жизнь, жизнь их детей и всех последующих поколений! Вопрос, заданный в адрес власти Фондом общественного контроля за состоянием окружающей среды о запрете преступной добычи урана в затопляемой пойме реки Тобол снова повис в воздухе!", - отметил Накануне.RU один из главных "антиуранщиков" области Сергей Еремин.

Ранее избирательная комиссия Курганской области приняла заявку о проведении областного референдума с вопросом: "Считаете ли вы необходимым запретить добычу урана на месторождении Добровольное, расположенном в пойме реки Тобол в Звериноголовском районе Курганской области в связи с непредсказуемыми долговременными последствиями этой добычи для здоровья населения и экологии региона?"

Как сообщил Накануне.RU депутат Курганской областной думы Василий Кислицын, если в повестку данный вопрос не внесут в последний момент, то его, вероятно, отложат до очередного заседания парламента, которое пройдет 29 мая.

Перед заседанием думы также 16 мая утром у кинотеатра "Россия" активисты движения "Антиуран-Курган" проведут пикет в поддержку проведения референдума по добыче урана.

