Халявная автомойка! В частном секторе Тюмени забил "гейзер"

В Тюмени на улице Карла Маркса забил "гейзер". Мощная струя холодной воды несколько метров высотой била из колодца, передает корреспондент Накануне.RU.

Об инциденте сообщили подписчики паблика "Типичная Тюмень" в социальной сети ВКонтакте. На опубликованных снимках видно, что коммунальная авария произошла в солнечную погоду и создала эффект радуги.

"Красиво", "Еще было бы красивее, если бы это была нефть", "Очень красиво и заодно машины освежит, чтобы грязь не разносили", "Опа, халявная автомойка! Срочно надо ехать туда", - прокомментировали подписчики группы коммунальную аварию.

Между тем, авария оставила без водоснабжения несколько жилых домов. Как пояснили Накануне.RU, в "Тюмень Водоканал", произошла утечка. Аварийные работы уже ведутся. Завершить их должны до завтрашнего дня.