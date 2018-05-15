Челябинские энергетики применяют новые технологии для надежного электроснабжения жителей города

Специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" установили микропроцессорное оборудование для дистанционной передачи данных на электроподстанции (ПС) 110/10 кВ "Аэродромная".

В ходе работ энергетики осуществили монтаж аппаратуры для передачи и приема команд релейной защиты и противоаварийной автоматики по выделенной линии оптоволоконной связи АКА "Кедр". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "МРСК Урала", оборудование отечественного производства выполнено на современной элементной базе и оснащено средствами самоконтроля и диагностики.

Установка микропроцессорного комплекса на ПС 110/10 кВ "Аэродромная" позволит оптимизировать ресурсы для технического и оперативного обслуживания энергообъекта, тем самым повысив надежность электроснабжения двух административных районов Челябинска: Курчатовского и Калининского. Подстанция "Аэродромная" является одним из ключевых центров питания и обеспечивает электроснабжение жилых кварталов с населением 140 тыс. человек, а также 5 медицинских объектов, включая Областную клиническую больницу № 3, а также 45 образовательных учреждений, северо-западную котельную и другие социально значимые объекты.