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от издателя  |  комментариев: 15


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Свердловская "Единая Россия" приостановила членство в партии подследственного Михаила Астахова
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партийный билет Единой России, Единая Россия (2017) | Фото: permkrai.er.ru

Сегодня, 15 мая, на заседании президиума регионального политсовета свердловского отделения партии "Единая Россия" было принято решение о приостановлении членства в партии Михаила Астахова.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном отделении "ЕР", данное решение принято в связи с возбуждением против Астахова уголовного дела.

Напомним, на днях бывшего главу Каменска-Уральского, ныне возглавляющего Южный управленческий округ в статусе члена правительства Свердловской области, заключили под домашний арест на два месяца. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

совещание по реформе МСУ, Александр Якоб, Михаил Астахов(2015)|Фото: Накануне.RU

Решение об аресте принял Ленинский районный суд Екатеринбурга. Астахову грозит до 15 лет тюрьмы.

Стоит отметить, что, согласно уставу "Единой России", членство в партии приостанавливается в связи с возбуждением уголовного дела.

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15.05.2018 12:51 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:51 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.05.2018 16:23 Мск
"ЕР" приостановит членство арестованного члена свердловского правительства

Ранее 13.05.2018 14:07 Мск
Члена свердловского правительства заключили под домашний арест








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Свердловская "Единая Россия" приостановила членство в партии подследственного Михаила Астахова
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