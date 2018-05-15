Свердловская "Единая Россия" приостановила членство в партии подследственного Михаила Астахова

Сегодня, 15 мая, на заседании президиума регионального политсовета свердловского отделения партии "Единая Россия" было принято решение о приостановлении членства в партии Михаила Астахова.

Как сообщили Накануне.RU в региональном отделении "ЕР", данное решение принято в связи с возбуждением против Астахова уголовного дела.

Напомним, на днях бывшего главу Каменска-Уральского, ныне возглавляющего Южный управленческий округ в статусе члена правительства Свердловской области, заключили под домашний арест на два месяца. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Решение об аресте принял Ленинский районный суд Екатеринбурга. Астахову грозит до 15 лет тюрьмы.

Стоит отметить, что, согласно уставу "Единой России", членство в партии приостанавливается в связи с возбуждением уголовного дела.