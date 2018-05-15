Песков не смог прокомментировать путаницу с решением о блокировке Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог прокомментировать сообщения о том, что решение российского суда о блокировке интернет-мессенджера Telegram еще не вступило в силу.

"Распишусь в полной своей юридической несостоятельности и неспособности ответить на этот вопрос. Тоже прочитал это в СМИ, не понимаю, о чем идет речь", - цитирует РИА Новости Пескова.

Напомним, что 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора и вынес решение о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки.

Юристы мессенджера 11 мая подали апелляционную жалобу в Мосгорсуд на решение Таганского суда. Сегодня руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила, что после обжалования решения суда представителями мессенджера решение Таганского суда не считается вступившим в силу.

Однако позже глава Роскомнадзора заявил, что решение по блокировке Телеграма остается в силе, журналисты неправильно трактовали заявление Мосгорсуда.