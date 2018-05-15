Минэкологии Челябинской области исполнило предписание УФАС по конкурсу на выбор концессионера для создания инфраструктуры по утилизации ТКО

Минэкологии Челябинской области исполнило предписание антимонопольной службы, выданное по итогам рассмотрения жалобы на конкурс по выбору концессионера для Челябинского кластера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Министерство представило в УФАС информацию об исполнении ранее выданного предписания. Ведомство продлило срок приема задатка на 3 рабочих дня: 7, 8 и 10 мая.

Напомним, 7 мая УФАС признало министерства экологии Челябинской области нарушившим действующее законодательство при проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании инфраструктуры по утилизации ТКО для Челябинского кластера. 26 апреля в УФАС вновь поступила жалоба ООО "Спецпроект", которое указало, что министерство экологии области, продлив прием заявок, не указало в конкурсной документации информации о продлении срока внесения задатка.