РКН: Решение по Telegram остается в силе

Решение по блокировке Телеграма остается в силе, журналисты неправильно трактовали заявление Мосгорсуда. Об этом в разговоре с главредом "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Александр Жаров, глава РКН, в разговоре со мной подтвердил, что решение на запрет Телеграм в России остается в силе и действует в соответствии с решением суда первой и второй инстанции. По его словам, журналисты неправильно трактуют заявление представителя Мосгорсуда. Решение о немедленном запрете было подтверждено Таганским судом", - передал Венедиктов суть разговора в своем Телеграм-канале.

Напомним, что 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора и вынес решение о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки. Юристы мессенджера 11 мая подали апелляционную жалобу в Мосгорсуд на решение Таганского суда. Сегодня руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила, что после обжалования решения суда представителями мессенджера решение Таганского суда не считается вступившим в силу.