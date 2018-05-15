"Чёрный список" свердловских чиновников будет вести Тунгусов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о назначении ответственного за составление реестра, где будут указаны чиновники, утратившие доверие, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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"Чёрный список" будет составлять первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов.

"Определить первого заместителя губернатора Свердловской области - руководителя администрации губернатора Свердловской области ответственным за включение сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия", - сообщается в распоряжении, которое подписал Куйвашев.

Есть вероятность, что в этот список войдёт и бывший глава Каменска-Уральского Михаил Астахов, ныне возглавляющий Южный управленческий округ в статусе члена правительства Свердловской области. Чиновника заключили под домашний арест на два месяца, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.