На Южном Урале осудили риелтора, которая украла вырученные от продажи квартиры деньги клиента

Советский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летней жительницы Южного Урала - она признана виновной в мошенничестве.

В декабре 2015 года к обвиняемой обратилась потерпевшая с просьбой помочь продать квартиру - после продажи злоумышленница попросила одолжить ей указанные деньги под предлогом оформления выгодного банковского вклада под высокий процент, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Потерпевшая передала обвиняемой под расписку 1 млн 350 тыс. рублей, которые последняя не намеревалась вкладывать деньги в банк, а потратила на собственные нужды.

На момент получения денежных средств в отношении обвиняемой уже расследовалось уголовное дело по двум аналогичным эпизодам мошенничества. Кроме того, в марте 2017 года она осуждена Копейским городским судом Челябинской области к 6 годам 10 дням лишения свободы за совершение 16 мошенничеств, связанных с куплей-продажей квартир граждан.

С учетом ранее вынесенного приговора судом ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования потерпевшей о взыскании денежных средств в размере 1 млн 350 тыс. рублей удовлетворены в полном объеме.