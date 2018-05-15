Сотрудники СБУ ворвались в офисы РИА "Новости" и RT на Украине

Сотрудники СБУ ворвались в офисы РИА "Новости" и RT в Киеве.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем телеграмме сообщила, что ее сотрудники не выходят на связь, а телефоны заблокированы.

"Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы", - написала она.

Отметим, что редактор портала РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский был задержан утром у подъезда собственного дома в Киеве. Об этом сообщило само издание со ссылкой на его водителя. По его словам, подъехал автомобиль, из которого выскочили неизвестные, скрутили журналиста и увезли.

"Ресурс с нами юридически не связан, но, как и многие крупные издания, является нашим информационным партнером. Через полчаса после задержания Вышинского были заблокированы телефоны сотрудников редакции. Что там произошло или происходит - точно не знаем. Сайт не заблокирован, но час не обновляется", - пишет Маргарита Симоньян.

С требованием освободить журналиста выступил ведущий телеканала Россия, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Украинские власти должны немедленно освободить задержанного журналиста РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского, прекратить преследовать СМИ. Это уже не первый случай, когда киевский режим попирает основные права и свободы, преследует журналистов. В этом же ряду - убийство нашего коллеги Олеся Бузины, преследование Василия Муравицкого. Мы будем обращаться в международные структуры, в том числе журналистские, в ОБСЕ, для того, чтобы содействовать прекращению гонений в отношении журналистов на Украине", - заявил он.

Между тем представитель СБУ Елена Гитлянская в своем Facebook сообщила, что правоохранители якобы "раскрыли деятельность подконтрольных России медиаструктур", а также добавила, что у следствия есть "обоснованная доказательная база", которую в скором времени опубликуют.