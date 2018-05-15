Контрсанкции предложили дополнить запретом на ввоз картошки фри

Национальный плодоовощной союз предложил запретить ввоз в Россию замороженного картофеля фри из США и стран, поддержавших антироссийские санкции. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу союза Сергея Королева.

Такая мера, по мнению Союза позволит не только поддержать отечественных сельскохозяйственных производителей, занимающихся производством картофеля-сырья, но и будет способствовать сохранению рабочих мест на перерабатывающих предприятиях. Кроме того, это повысит безопасность и качество производимой и поставляемой конечному потребителю продукции, говорится в обращении союза, направленном в Минсельхоз.

Отмечается, что доля импорта замороженной картошки фри в 2017 году составила 94%, при этом в 2018 году у России появились мощности, позволяющие производить достаточное количество продукта.

Как сообщалось, 14 мая в Госдуму внесли закон об уголовной ответственности за соблюдение санкций.

Напомним, в 2015 году депутаты Думы предлагали расширить контрсанкции на Coca-Cola и Pepsi.