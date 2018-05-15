Авиакомпания "Ямал" получила пятнадцатый "Суперджет"

Авиакомпания "Ямал" получила уже пятнадцатый SSJ "Сухой Суперджет", сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Судно с регистрационным номером RA-89088 передано перевозчику 15 мая. Борт совершил перелет из аэропорта Жуковский в Тюмень на базу ямальской авиакомпании в аэропорту Рощино. Самолет планируется эксплуатировать на всех направлениях авиакомпании.

"Ямал" является вторым по величине парка после "Аэрофлота" эксплуатантом SSJ в России. По заключенному соглашению, "Государственная транспортная лизинговая компания" должна передать в арктический регион 25 таких самолетов.

Отметим, что "Сухой Суперджет 100" – российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией "Гражданские самолёты Сухого". Максимальная вместимость – 103 места.

Дальнейшее увеличение парка самолетов будет происходить по мере подготовки к эксплуатации данных воздушных судов авиационно-техническими и наземными службами авиакомпании. К лету 2019 года авиакомпания планирует эксплуатировать уже 25 воздушных судов "Сухой Суперджет".