ФСБ пришла в полицию Перми из-за "слива" "похоронщикам" информации об умерших

Пермские антимонопольщики вместе с сотрудниками ФСБ провели внеплановую выездную проверку ритуальной компании "Статус" и городского УВД. Поводом стали признаки нарушения закона о защите конкуренции. Допрошены директор похоронной фирмы и руководство городской полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ФАС.

В управление поступили заявления о том, что похоронное бюро могло договориться о "сотрудничестве" с правоохранителями. Один из аргументов - "Статус" узнает о смерти человека первым и приезжает для вывоза тела раньше, чем на место приезжают полицейские. Возникло подозрение, что у организации преимущественное положение на рынке ритуальных услуг края.

В "Статусе" объяснили, что они заключили с муниципальным "Пермблагоустройством" контракт, согласно которому организация бесплатно вывозит невостребованные тела с улиц или тех, у кого нет родных, которые могли бы забрать труп. Именно по условиям этого контракта стражи порядка и сообщают организации о смерти.

"Выяснилось, что сотрудники правоохранительных органов передают фирме информацию не только о невостребованных телах, а вообще обо всех. Работники "Статуса" оказываются у родственников умерших раньше всех и предлагают свои платные ритуальные услуги самыми первым", - рассказала начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Анастасия Белова.

Другие организации ритуального рынка лишаются клиентов.

"В ходе проверки специалисты управлений ФАС и ФСБ по Пермскому краю произвели выемку документов, осмотрели территорию, помещения и получили объяснения от проверяемого лица. Мы в этом году стали активнее сотрудничать с силовыми структурами Прикамья. Это помогает избегать увеличения количества крупных сговоров на конкурентных рынках" - отметил глава управления Александр Плаксин.