Полиция выяснит, действительно ли охранник ТЦ в Екатеринбурге избил инвалида

В Екатеринбурге полиция выясняет обстоятельства инцидента в одном из торговых центров, где охранник якобы избил инвалида.

Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения о произошедшем появились в городских СМИ. Утверждается, что когда юноша с ДЦП выходил из магазина, к нему подошел некий мужчина и избил, а потом отвел на улицу и сказал, чтобы тот здесь больше не появлялся. Родственники пострадавшего считают, что это был охранник торгового центра, а сделал он это потому, что инвалид мог повредить выставленную в магазине технику.

В самом торговом центре однако заявили, что охрана тут ни при чем, а юноша якобы подрался с кем-то из посетителей. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.

Как сообщили в городском УМВД, по данному факту проводится проверка. Устанавливаются очевидцы и участники произошедшего. Для установления тяжести вреда здоровью будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверочных мероприятий будет обязательно принято процессуальное решение.

Как сообщало Накануне.RU, это далеко не первый инцидент с охранниками на Среднем Урале. Так, летом 2016 года ЧОПовец жестоко избил женщину, которая пришла в больницу за помощью. А чуть раньше охранники "Ельцин-центра" избили скейтбордиста, который катался по территории.