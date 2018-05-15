"Это проклятое место". Главу Миасса выбрали из депутатов, а к замам Васькова есть вопросы у правоохранителей

Сегодня депутаты Миасса приняли отставку главы города Геннадия Васькова и назначили исполняющим обязанности руководителя муниципалитета Григория Тонких. По мнению экспертов, он будет занимать пост временно, пока региональные власти не найдут претендента, устраивающего все стороны, в том числе правоохранителей. При этом желающих возглавить "проблемный город" немного. За последние годы это уже третий глава, попавший "под уголовку", передает корреспондент Накануне.RU.

Отставку главы Миасса инициировал губернатор Борис Дубровский, после того как Васьков получил второй "неуд" от депутатов по итогам работы за год. Рассмотрение вопроса о сложении полномочий было назначено на 15 мая. Однако накануне Васькова задержали у здания городской администрации.

Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2017 году в Миассе Васьков дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада. Ранее в рамках этого дела были задержаны начальник отдела дошкольного образования МКУ Миасса "Образование" Татьяна Баева, местный депутат Николай Рындин и эксперт-оценщик Сергей Богатырев. Их подозревают в получении взятки.

Отставку главы Миасса сегодня приняли почти единогласно, воздержался только один депутат. Такое же единодушие у депутатов было и при назначении и.о. Им стал Григорий Тонких, его кандидатура была единственной при рассмотрении этого вопроса. Замы Васькова на пост и.о. главы даже не претендовали.

По мнению экспертов, и.о. главы в лице местного депутата - это решение компромиссное, но временное.

"Я бы рассматривал данное назначение, как временное. Что касается замов, насколько я понимаю, к нынешней команде есть вопросы и у депутатского корпуса, и у правоохранителей, поэтому логичнее, что возглавил другой человек", - считает политолог Александр Мельников.

"Мы же понимаем, что совершенно закономерны вопросы со стороны правоохранителей к ближайшим работникам Геннадия Васькова, которые исполняли его волю. Они все, естественно, в кругу подозреваемых. Это не значит, что кто-то из них виноват, но они в кругу подозреваемых, это естественно. Назначать человека, который находится сейчас в кругу подозреваемых, это было бы неправильно. Поэтому я абсолютно согласен с таким решением", - отметил политолог Андрей Лавров.

Конкурс по выбору главы Миасса пройдет 6 июля, однако для города это очень серьезная проблема. Кандидатура нового градоначальника, по словам Александра Мельникова, должна устраивать областные власти, местные элиты и депутатский корпус, также к нему не должно быть вопросов у представителей силовых структур.

"И на фоне этих требований нужно, чтобы этот кандидат сам желал возглавить город. А с учетом репутации Миасса, здесь тоже есть проблемы. Говорить о том, на какой кандидатуре сойдутся, я бы сейчас прогнозировать затруднился. Очень сложные идут процессы, и те, кто выдвигает различные кандидатуры, я думаю, даже у них окончательного ответа еще нет", - отметил он.

Политолог Андрей Лавров также считает, что не каждый захочет идти на "проклятое место".

"Огромное количество элитных групп хотели бы видеть там своих представителей, с другой стороны, многие фигуры, которые компромиссные и могли бы быть залогом определенного мира, отказываются от этого. Там достаточно много самоотводов на уровне переговоров, потому что место проклятое. Очень сложная ситуация в Миассе, она и криминальная во многом. Поэтому это проклятое место, и я понимаю людей, которые туда не хотели идти", - говорит он.

По мнению политолога, депутаты всегда были недовольны руководителем муниципалитета, а теперь, когда в кресле мэра находится их представитель, это их шанс, а также возможность для региональных властей посмотреть, смогут ли они договориться.

"Я, например, не верю, что они смогут договориться. Я считаю, что там необходимо чуть ли не введение внешнего управления со стороны губернатора, потому что местные элиты настроены только "дербанить" все, что только можно. Но, с другой стороны, совершенно понятно, что без взаимодействия с депутатским корпусом невозможно ничего построить. Мне кажется, что это такое последнее предупреждение и шанс прийти к некому консенсусу. Это политика и есть", - говорит он.

Отметим, что в Миассе располагаются крупнейшие и известные на всю страну предприятия, такие как "УралАЗ" и ГРЦ Макеева.

Как сказано на сайте думы города, новый и.о. главы Григорий Тонких до этого времени работал начальником теплоэлектроцентрали в ОАО "ЭнСер".