"Это проклятое место". Главу Миасса выбрали из депутатов, а к замам Васькова есть вопросы у правоохранителей

в этот день
15.05.18
12:12
В Екб.14:12
Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму?
В Перми автомобиль провалился под землю из-за прорыва трубы
Кобылкина призвали ввести режим ЧС из-за падежа оленей
Главное
В Госдуму внесут проект о моратории на повышение пенсионного возраста

Тема дня
Кудрин во главе Счетной палаты – "как воровали, так и будут воровать" Алексей Кудрин согласился на предложение "Единой России" возглавить Счетную палату вместо Татьяны Голиковой. При этом тут же успел рассказать о четырех главных принципах своей работы на новом посту. И говорит-то он хорошо, только ничего к лучшему не изменится?
15.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Британия грозит России "очередной изоляцией", Россия "смотрит налево" Речь Эндрю Паркера первым опубликовало издание Financial Times. Большая часть текста посвящена "делу Скрипаля", отравление в Солсбери становится причиной объявления России изоляции. Глава МI5 решил предупредить Москву о том, что наша страна может стать "все более изолированным изгоем".
14.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму? В России могут ввести наказание за исполнение санкций США. Сегодня депутаты Госдумы внесли поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают штрафы для российских граждан и компаний за действия в угоду антироссийским ограничениям. Чем чреваты эти изменения и коснутся ли они банков, отказывающиеся работать в Крыму, читайте в материале Накануне.RU.
14.05.2018
экономика ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
В Кургане кран упал на железнодорожные пути
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
Россияне высказались за снижение пенсионного возраста
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 606



Новости
15.05.2018 11:45 Мск (13:45 Екб)
политика | Челябинская область
"Это проклятое место". Главу Миасса выбрали из депутатов, а к замам Васькова есть вопросы у правоохранителей
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

миасс (2008) | Фото: Накануне.ru

Сегодня депутаты Миасса приняли отставку главы города Геннадия Васькова и назначили исполняющим обязанности руководителя муниципалитета Григория Тонких. По мнению экспертов, он будет занимать пост временно, пока региональные власти не найдут претендента, устраивающего все стороны, в том числе правоохранителей. При этом желающих возглавить "проблемный город" немного. За последние годы это уже третий глава, попавший "под уголовку", передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Отставку главы Миасса инициировал губернатор Борис Дубровский, после того как Васьков получил второй "неуд" от депутатов по итогам работы за год. Рассмотрение вопроса о сложении полномочий было назначено на 15 мая. Однако накануне Васькова задержали у здания городской администрации.

Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2017 году в Миассе Васьков дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада. Ранее в рамках этого дела были задержаны начальник отдела дошкольного образования МКУ Миасса "Образование" Татьяна Баева, местный депутат Николай Рындин и эксперт-оценщик Сергей Богатырев. Их подозревают в получении взятки.

глава Миасса Геннадий Васьков(2017)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Отставку главы Миасса сегодня приняли почти единогласно, воздержался только один депутат. Такое же единодушие у депутатов было и при назначении и.о. Им стал Григорий Тонких, его кандидатура была единственной при рассмотрении этого вопроса. Замы Васькова на пост и.о. главы даже не претендовали.

По мнению экспертов, и.о. главы в лице местного депутата - это решение компромиссное, но временное.

"Я бы рассматривал данное назначение, как временное. Что касается замов, насколько я понимаю, к нынешней команде есть вопросы и у депутатского корпуса, и у правоохранителей, поэтому логичнее, что возглавил другой человек", - считает политолог Александр Мельников.

"Мы же понимаем, что совершенно закономерны вопросы со стороны правоохранителей к ближайшим работникам Геннадия Васькова, которые исполняли его волю. Они все, естественно, в кругу подозреваемых. Это не значит, что кто-то из них виноват, но они в кругу подозреваемых, это естественно. Назначать человека, который находится сейчас в кругу подозреваемых, это было бы неправильно. Поэтому я абсолютно согласен с таким решением", - отметил политолог Андрей Лавров.

Конкурс по выбору главы Миасса пройдет 6 июля, однако для города это очень серьезная проблема. Кандидатура нового градоначальника, по словам Александра Мельникова, должна устраивать областные власти, местные элиты и депутатский корпус, также к нему не должно быть вопросов у представителей силовых структур.

"И на фоне этих требований нужно, чтобы этот кандидат сам желал возглавить город. А с учетом репутации Миасса, здесь тоже есть проблемы. Говорить о том, на какой кандидатуре сойдутся, я бы сейчас прогнозировать затруднился. Очень сложные идут процессы, и те, кто выдвигает различные кандидатуры, я думаю, даже у них окончательного ответа еще нет", - отметил он.

Политолог Андрей Лавров также считает, что не каждый захочет идти на "проклятое место".

"Огромное количество элитных групп хотели бы видеть там своих представителей, с другой стороны, многие фигуры, которые компромиссные и могли бы быть залогом определенного мира, отказываются от этого. Там достаточно много самоотводов на уровне переговоров, потому что место проклятое. Очень сложная ситуация в Миассе, она и криминальная во многом. Поэтому это проклятое место, и я понимаю людей, которые туда не хотели идти", - говорит он.

По мнению политолога, депутаты всегда были недовольны руководителем муниципалитета, а теперь, когда в кресле мэра находится их представитель, это их шанс, а также возможность для региональных властей посмотреть, смогут ли они договориться.

"Я, например, не верю, что они смогут договориться. Я считаю, что там необходимо чуть ли не введение внешнего управления со стороны губернатора, потому что местные элиты настроены только "дербанить" все, что только можно. Но, с другой стороны, совершенно понятно, что без взаимодействия с депутатским корпусом невозможно ничего построить. Мне кажется, что это такое последнее предупреждение и шанс прийти к некому консенсусу. Это политика и есть", - говорит он.

Отметим, что в Миассе располагаются крупнейшие и известные на всю страну предприятия, такие как "УралАЗ" и ГРЦ Макеева.

Как сказано на сайте думы города, новый и.о. главы Григорий Тонких до этого времени работал начальником теплоэлектроцентрали в ОАО "ЭнСер".

Пустое кресло(2017)|Фото: odintsovo.info

Другие новости по темам: Геннадий Васьков, уголовное дело, Единая Россия, глава Миасса, выборы, конкурс,
15.05.2018 11:45 Мск | Миасс | информационная служба Накануне.RU
13:45 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.05.2018 10:16 Мск
"Единая Россия" приостановит членство в партии экс-главы Миасса, подозреваемого в превышении должностных полномочий

Ранее 15.05.2018 08:34 Мск
И.о. главы Миасса назначен депутат Григорий Тонких

Ранее 14.05.2018 14:10 Мск
В отношении главы Миасса Геннадия Васькова возбуждено уголовное дело








Добавить комментарий:

"Это проклятое место". Главу Миасса выбрали из депутатов, а к замам Васькова есть вопросы у правоохранителей
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+