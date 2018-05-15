Депутаты Госдумы поддержали законы о контрсанкциях и уголовном наказании за исполнение санкций

Депутаты Госдумы сегодня рассмотрели и приняли в первом чтении два проекта, связанных с санкциями Минфина США: проект о контрсанкциях и уголовной ответственности за исполнение санкций США на территории России. За проекты депутаты проголосовали единогласно, передает корреспондент Накануне.RU.

К первому проекту присоединилось 370 депутатов. При этом закон предложено принять с поправкой: озвученные ранее 16 направлений, по которым могут быть применены санкции, убраны. Депутаты сочли целесообразным не конкретизировать меры противодействия. Одновременно расширяются полномочия президента и Правительства РФ по применению санкций против дельных юридических и физических лиц. Докладчик, депутат ГД Андрей Исаев отметил, что в ходе подготовки проекта вскрылись проблемы развития отечественного производства в тех или иных отраслях. В частности, много вопросов к программе импортозамещения в фармотрасли. Депутаты ГД отметили, что из списка санкционных отраслей стоит полностью исключить лекарственные средства.

Существенных поправок во второй проект - об уголовном наказании за исполнение или помощь во введении санкций - не поступило. Исаев подчеркнул, что уголовная ответственность будет наступать в том случае, если юрлицо или гражданин действовали умышленно.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев поинтересовался, коснется ли закон "Сбербанка" и "Аэрофлота" - обе компании отказываются работать в Крыму.

"Если вы внимательно посмотрите закон, то увидите, что речь идет об обычных действиях и операциях - если компания что-то должна осуществить, но не делает из-за санкций. Что касается решения об открытии чего-то, то это должно регулироваться не уголовным правом, а политической волей", - отметил Андрей Исаев.

О влиянии закона на "Сбербанк", который фактически следует санкциям, не открывая отделений в Крыму спросил и депутат Сергей Катасонов. Исаев сказал, что для таких случаев стоит ввести не уголовное, а административное наказание.

"Речь должна идти о миллионах рублей. Давайте вместе с вами подумаем над проектом", - сказал Исаев.

Находящийся в санкционных списках депутат Игорь Лебедев, рассказал, что российский банк, клиентом которого он является, намекает на то, что неплохо было бы депутату закрыть счет. "Можно применить уголовное наказание к руководству банка?", - спросил депутат. Исаев отметил, что в случае нарушения прав депутата, как клиента банка, закон позволит наказать владельцев.

Депутаты поддержали проекты. Второе чтение состоится уже 18 мая.