Мосгорсуд: Решение суда о блокировке Telegram не вступало в законную силу

Решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram до сих пор не вступило в законную силу. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова. По ее словам, такая ситуация сложилась после обжалования решения суда представителями мессенджера.

"Есть жалоба, мы ждем устранения недостатков, решение не вступило в силу. Отметка, появившаяся на сайте автоматически с учетом сроков, будет снята", - цитирует Солопову ТАСС.

Отметим, что ранее суд предоставил представителям Telegram время до 4 июня для устранения недостатков по жалобе, также сообщалось, что вступление в силу решения о блокировке Telegram состоится 15 мая.

Напомним, что 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора и вынес решение о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки. Юристы мессенджера 11 мая подали апелляционную жалобу в Мосгорсуд на решение Таганского суда.