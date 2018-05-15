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от издателя  |  добавить комментарий


Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму? В России могут ввести наказание за исполнение санкций США. Сегодня депутаты Госдумы внесли поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают штрафы для российских граждан и компаний за действия в угоду антироссийским ограничениям. Чем чреваты эти изменения и коснутся ли они банков, отказывающиеся работать в Крыму, читайте в материале Накануне.RU.
14.05.2018
экономика ;  | комментариев: 1
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15.05.2018 11:27 Мск (13:27 Екб)
политика | В России
Мосгорсуд: Решение суда о блокировке Telegram не вступало в законную силу
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Телеграм, Telegram, Роскомнадзор (2018) | Фото: Накануне.RU

Решение Таганского районного суда Москвы о блокировке доступа к Telegram до сих пор не вступило в законную силу. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова. По ее словам, такая ситуация сложилась после обжалования решения суда представителями мессенджера.

"Есть жалоба, мы ждем устранения недостатков, решение не вступило в силу. Отметка, появившаяся на сайте автоматически с учетом сроков, будет снята", - цитирует Солопову ТАСС.

Отметим, что ранее суд предоставил представителям Telegram время до 4 июня для устранения недостатков по жалобе, также сообщалось, что вступление в силу решения о блокировке Telegram состоится 15 мая.

Напомним, что 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора и вынес решение о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки. Юристы мессенджера 11 мая подали апелляционную жалобу в Мосгорсуд на решение Таганского суда.

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15.05.2018 11:27 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:27 Екб


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Мосгорсуд: Решение суда о блокировке Telegram не вступало в законную силу
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