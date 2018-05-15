В Кургане по решению суда закрыт частный детский сад "Антошка"

В Кургане за нарушения СанПиН закрыт частный детский сад "Антошка" - 14 мая Курганский городской суд вынес решение о приостановлении деятельности учреждения сроком на 15 суток.

В ходе внеплановой проверки по поступившему обращению было установлено, что помещение, где осуществлялись услуги по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 7 лет находилось на цокольном этаже многоквартирного жилого дома, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора.

"На окнах помещения установлены решетки, что фактически лишает его естественного освещения, нет и запасного выхода. Дети пребывали в организации с 7.00 до 18.30. Согласно СанПиН, размещение помещений для пребывания детей в цокольных этажах не допускается", - отметили в ведомстве.