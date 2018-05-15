Путин и Макрон обсудили ситуацию после выхода США из иранской ядерной сделки

Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию, сложившуюся после одностороннего выхода США из иранской ядерной сделки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

"Владимир Путин и Эммануэль Макрон также обменялись мнениями по вопросам сирийского урегулирования и уделили особое внимание ситуации, сложившейся после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы", - сообщили в Кремле.

Подчеркивается, что президенты подтвердили приверженность России и Франции выполнению этой договоренности. Владимир Путин проинформировал о состоявшейся 14 мая в Сочи беседе с генеральным директором МАГАТЭ Юкией Амано.

Также в ходе разговора обсуждался ход подготовки визита президента Франции в Россию 24–25 мая и участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Кроме того, президент России выразил соболезнования в связи с терактом, произошедшим 12 мая в Париже.

Как ранее сообщало Накануне.RU, госсекретарь США Майкл Помпео обвинил европейские страны в отказе от требований Вашингтона "исправить сделку" по иранской ядерной программе.

Напомним, 8 мая американский лидер Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о возможном начале войны в случае, если его американский коллега Дональд Трамп примет решение выйти из ядерной сделки с Ираном.