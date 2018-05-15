В Восточном поселке Кургана произошло серьезное ДТП с участием "пазика"

В Кургане произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей и маршрутного автобуса "ПАЗ".

Информация об аварии поступила в 11.20 15 мая, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области.

По предварительной информации, на перекрестке улиц Гагарина и Пугачева водитель на "Оке" поворачивал налево и не пропустил "Мицубиши", за рулем которого была женщина. Автоледи получила травмы, однако не была госпитализирована в больницу - повреждения оказались легкими.

От МЧС всего было задействовано 9 человек личного состава и 2 единицы техники.