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Кудрин во главе Счетной палаты – "как воровали, так и будут воровать" Алексей Кудрин согласился на предложение "Единой России" возглавить Счетную палату вместо Татьяны Голиковой. При этом тут же успел рассказать о четырех главных принципах своей работы на новом посту. И говорит-то он хорошо, только ничего к лучшему не изменится?
15.05.2018
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Британия грозит России "очередной изоляцией", Россия "смотрит налево" Речь Эндрю Паркера первым опубликовало издание Financial Times. Большая часть текста посвящена "делу Скрипаля", отравление в Солсбери становится причиной объявления России изоляции. Глава МI5 решил предупредить Москву о том, что наша страна может стать "все более изолированным изгоем".
14.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму? В России могут ввести наказание за исполнение санкций США. Сегодня депутаты Госдумы внесли поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают штрафы для российских граждан и компаний за действия в угоду антироссийским ограничениям. Чем чреваты эти изменения и коснутся ли они банков, отказывающиеся работать в Крыму, читайте в материале Накануне.RU.
14.05.2018
экономика ;  | комментариев: 1
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Новости
15.05.2018 10:55 Мск (12:55 Екб)
политика | За рубежом
МИД Франции назвал Кадырова "диктатором" и отказался от его "уроков"
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рамзан кадыров (2012) | Фото:

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан резко отреагировал на заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, прокомментировавшего действия уроженца Чечни Хамзата Азимова, который устроил резню в Париже.
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"Мы не намерены слушать уроки диктатора, который не уважает верховенство закона в своей собственной стране и который также прекрасно знает о тысячах чеченцев, борющихся на стороне ИГИЛ*", - сказал глава французской дипломатии.

Он добавил, что эта позиция "абсолютно недопустима", сообщает "Взгляд".

Напомним, вечером 12 мая 20-летний Азимов напал с ножом на прохожих в Париже - один человек погиб, четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника. Позже стало известно, что он родился в Чечне, а в 2010 году получил французское гражданство.

Кадыров заявил, что вся ответственность за теракт в Париже ложится на власти Франции. "Считаю необходимым заявить, что вся ответственность за то, что Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции. В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе", - отметил глава Чечни.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.

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15.05.2018 10:55 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:55 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.05.2018 05:42 Мск
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Ранее 13.05.2018 20:10 Мск
Кадыров заявил, что вся ответственность за теракт в Париже ложится на власти Франции

Ранее 13.05.2018 13:39 Мск
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Ранее 13.05.2018 09:40 Мск
В Париже 20-летний чеченец напал на прохожих с ножом








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МИД Франции назвал Кадырова "диктатором" и отказался от его "уроков"
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