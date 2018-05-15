МИД Франции назвал Кадырова "диктатором" и отказался от его "уроков"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан резко отреагировал на заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, прокомментировавшего действия уроженца Чечни Хамзата Азимова, который устроил резню в Париже.

"Мы не намерены слушать уроки диктатора, который не уважает верховенство закона в своей собственной стране и который также прекрасно знает о тысячах чеченцев, борющихся на стороне ИГИЛ*", - сказал глава французской дипломатии.

Он добавил, что эта позиция "абсолютно недопустима", сообщает "Взгляд".

Напомним, вечером 12 мая 20-летний Азимов напал с ножом на прохожих в Париже - один человек погиб, четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника. Позже стало известно, что он родился в Чечне, а в 2010 году получил французское гражданство.

Кадыров заявил, что вся ответственность за теракт в Париже ложится на власти Франции. "Считаю необходимым заявить, что вся ответственность за то, что Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции. В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе", - отметил глава Чечни.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.