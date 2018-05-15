"Дочка" Уралвагонзавода поставит ещё 20 трамваев в Казань

МУП "Метроэлектротранс" Казани заключило контракт на поставку 20 трамваев модели 71-407 производства АО "Уралтрансмаш" (входит в интегрированную структуру АО "НПК "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") с ООО "Фобос-ТС" (г. Нижний Новгород).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, сумма контракта составила 340 млн руб. Договор предполагает поставку вагонов до конца августа текущего года. Стоимость одного вагона – 17 млн руб. с учётом скидки 8 млн руб. по программе субсидирования правительством РФ производителей электротранспорта.

В прошлом году Уралтрансмаш уже осуществлял поставку 7-и трамваев данной модели для Казани. Контракт исполнен.

"Трамваи АО "Уралтрансмаш" соответствуют высоким требованиям эксплуатирующей организации к подвижному составу. Выполнение контракта будет обеспечено в срок", - отметил и.о. заместителя генерального директора по гражданской технике Уралтрансмаша Ильдар Газизов.