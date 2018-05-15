Депутаты Госдумы вносят проект о запрете хранения госрезервов в ценных бумагах США

Фракция "Справедливая Россия" сегодня внесет в Госдуму проект о прекращении размещения валютных резервов России в ценных бумагах США. Член фракции Олег Нилов заявил, что парламентарии предлагают перенести часть резервов в другие страны, передает корреспондент Накануне.RU.

"Эсеры" призвали ограничить возможности использования доллара в расчетах с партнерами, а от инвестирования в госдолг США вовсе отказаться.

"Если наши финансисты считают, что никак не обойтись без хранения денег за рубежом, потому что в России их украдут, то давайте рассмотрим другие страны. Есть Германия и Финляндия. Почему бы нам не хранить какое-то количество евро и их ценных бумагах", - сказал Нилов.

Он также отметил, что часть выведенных из Штатов резервов можно вложить в российские современные предприятия.

Напомним, Россия в феврале сократила вложения в гособлигации США на $3,1 млрд. Российская Федерация занимает 16 строку среди держателей гособлигаций Штатов.