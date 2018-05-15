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Британия грозит России "очередной изоляцией", Россия "смотрит налево" Речь Эндрю Паркера первым опубликовало издание Financial Times. Большая часть текста посвящена "делу Скрипаля", отравление в Солсбери становится причиной объявления России изоляции. Глава МI5 решил предупредить Москву о том, что наша страна может стать "все более изолированным изгоем".
14.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму? В России могут ввести наказание за исполнение санкций США. Сегодня депутаты Госдумы внесли поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают штрафы для российских граждан и компаний за действия в угоду антироссийским ограничениям. Чем чреваты эти изменения и коснутся ли они банков, отказывающиеся работать в Крыму, читайте в материале Накануне.RU.
14.05.2018
экономика ;  | комментариев: 1
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Новости
15.05.2018 10:49 Мск (12:49 Екб)
экономика | В России
Депутаты Госдумы вносят проект о запрете хранения госрезервов в ценных бумагах США
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Олег Нилов, депутат Госдумы (2017) | Фото: metronews.ru

Фракция "Справедливая Россия" сегодня внесет в Госдуму проект о прекращении размещения валютных резервов России в ценных бумагах США. Член фракции Олег Нилов заявил, что парламентарии предлагают перенести часть резервов в другие страны, передает корреспондент Накануне.RU.

"Эсеры" призвали ограничить возможности использования доллара в расчетах с партнерами, а от инвестирования в госдолг США вовсе отказаться.

"Если наши финансисты считают, что никак не обойтись без хранения денег за рубежом, потому что в России их украдут, то давайте рассмотрим другие страны. Есть Германия и Финляндия. Почему бы нам не хранить какое-то количество евро и их ценных бумагах", - сказал Нилов.

Он также отметил, что часть выведенных из Штатов резервов можно вложить в российские современные предприятия.

Напомним, Россия в феврале сократила вложения в гособлигации США на $3,1 млрд. Российская Федерация занимает 16 строку среди держателей гособлигаций Штатов.

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15.05.2018 10:49 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:49 Екб


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Депутаты Госдумы вносят проект о запрете хранения госрезервов в ценных бумагах США
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