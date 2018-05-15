В Тюмени почти вдвое – до 120 га – вырастет площадь парка "Гилевская роща"

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев по время поездки на велосипеде по парку Гилевская роща заявил о почти двукратном – на 50 га – увеличении его территории. Он назвал рощу успешным проектом – парк пользуется очень большой популярностью у тюменцев и уже не вмещает всех желающих, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Бывал здесь в выходные, всегда видел большой поток людей, места уже всем не хватает, несмотря на то, что парк занимает 70 га. Требуется еще ряд доработок, которые мы обсудили", - сказал губернатор.

Вырастет количество скамеек и урн, будут доделаны велосипедные и пешеходные дорожки.

"Есть идея расширить этот парк за счет примыкающей территории, которая составляет около 50 га, эти земли не относятся к парковой зоне, нет многих ограничений, что позволит там быстрее создать удобную инфраструктуру для отдыхающих: провести коммунальные сети, построить стационарные туалеты, проложить дорожки", - сказал Якушев.

По его словам, развитие рощи нужно продолжать.

"Закончен только первый этап строительства парка, рядом здесь очень интересное озеро, которое тоже нужно облагородить, постараться его почистить, в итоге здесь получится прекрасный комплекс для отдыха горожан", - подытожил Якушев.

Напомним, в Тюмени разгорается скандал из-за вырубки деревьев в сквере вблизи автовокзала и улицы Республики. Она произошла в ночь на 21 апреля. Вырубку заметил тюменский эколог Дмитрий Велижанин и оперативно вызвал сотрудников полиции, которые зафиксировали инцидент. По его словам, сквер "каким-то образом" в конце 2017 года был выделен под деловую застройку (проще говоря, под строительство торговых центров). В природоохранную прокуратуру подано пять заявлений протеста вырубке. 20 мая у сквера соберутся тюменцы, которые требуют восстановить первоначальный вид сквера.