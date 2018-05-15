В Москве от удара током на крыше электрички погиб подросток-"зацепер"

Подросток-зацепер погиб от удара током, забравшись на вагон электрички, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Московского СУ на транспорте СК России.

По предварительным данным, 14 мая трое подростков ехали на электричке от станции "Москва – Киевская" до станции "Солнечная" Киевского направления Московской железной дороги. "Примерно в 20 часов 55 минут, в пути следования несовершеннолетний 2003 года рождения достал имеющиеся при нем перчатки и через межвагонное пространство проник на крышу электропоезда сообщением "Москва - Малоярославец", где впоследствии получил электротравму", - сообщили в ведомстве.

Бригада скорой, прибывшая на место происшествия, констатировала смерть подростка.

Следователи начали проверку, уже произведен осмотр места происшествия, опрошены члены локомотивной бригады, очевидцы происшествия, назначены необходимые экспертизы.

Ранее подобный случай произошел в Москве в апреле: тогда юный зацепер упал с крыши "Ласточки" и погиб.